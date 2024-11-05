Волейболистки «Минчанки» проиграли шестой матч подряд в Суперлиге

Во вторник наши девушки во Дворце спорта «Уручье» принимали тульскую «Тулицу». К середине стартовой партии хозяйки площадки подошли с отрывом в семь мячей, но затем начали стремительно терять преимущество и в итоге проиграли сет со счетом 21:25. Во втором и третьем отрезках игры волейболистки «Тулицы» захватывали лидерство с первого же розыгрыша и своего уже не упускали — 25:19 и 25:17. Как итог — сухое поражение «Минчанки» по сетам 0:3.



Данная неудача стала для столичного клуба шестой кряду в регулярном чемпионате, ранее белоруски уступили «Уралочке-НТМК» (1:3), московскому «Динамо» (1:3), «Ленинградке» (1:3), «Динамо-Краснодару» (0:3) и «Динамо-Ак Барсу» (1:3). Всего в текущем сезоне наши девушки проиграли семь матчей из восьми, единственная победа была добыта еще 20 сентября в поединке против саратовского «Протона».



С тремя очками «Минчанка» продолжает замыкать турнирную таблицу женской российской Суперлиги, в которой участвует 14 команд. Следующий матч подопечные Ольги Пальчевской проведут 10 ноября в гостях у подмосковного «Заречье-Одинцово», которое замыкает восьмерку сильнейших.