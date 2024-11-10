Волейболистки «Минчанки» проиграли седьмой матч подряд в Суперлиге

В воскресенье наши девушки гостили у подмосковного клуба «Заречье-Одинцово». Стартовая партия прошла под контролем «Минчанки»: белоруски быстро убежали в отрыв и удержали задел в концовке — 25:22. К сожалению, этот отрезок остался для наших волейболисток единственным удачным в этом матче. По ходу второго сета столичный клуб отыграл у хозяек отставание в пять очков и довел дело до цифр 25:25, но два решающих розыгрыша оказались проигранными. В третьей и четвертой партиях преимущество «Заречья-Одинцово» было уже неоспоримым — 25:18 и 25:20.



Результат встречи — поражение «Минчанки» со счетом 1:3 по сетам. Эта неудача стала для наших девушек восьмой в девяти матчах со старта сезона, единственную викторию подопечные Ольги Пальчевской одержали 20 сентября над саратовским «Протоном». В турнирной таблице чемпионата России столичный коллектив занимает последнее, 14-е место. Следующий поединок белоруски проведут 16 ноября дома против омской «Омички».