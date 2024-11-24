Интрига умирает? «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» в шаге от финала Кубка России

Казанское «Динамо» в этом матче сделало ставку на подачу и не прогадало. У железнодорожниц возникло немало трудностей при доводке. А с выходом на линию подачи Таисии Коноваловой, Брайелин Мартинес и Ирины Королёвой Казань смогла заработать сразу по несколько брейковых мячей. С солидным преимуществом гостьи провели весь первый сет. А у хозяек к выбитой доводке прибавился ещё и брак в нападении. Так, Ирина Воронкова показала свой худший волейбол, в графе заработанных очков в атаке в первой партии у неё стоял прочерк. Чтоб хоть как-то расшевелить своих игроков, Андрей Воронков использовал оба перерыва и решился на замены. Место Ирины Филиштинской заняла Татьяна Дмитриева, а Марина Аслямова, вышедшая на подачу, ответила Казани её же оружием — эйсами. Если по выигранным мячам с подачи сравняться удалось, то по счёту в партии — нет.