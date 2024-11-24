Волейболистки «Минчанки» прервали серию поражений в Суперлиге, обыграв «Спарту»

В воскресенье подопечные Ольги Пальчевской гостили в Нижнем Новгороде у «Спарты». Обе команды подошли к матчу с внушительной серией поражений, прервать ее в этот день было суждено «Минчанке». В первом и втором сетах наши девушки не оставили соперницам шансов (25:19 и 25:18), в третьей партии немного сбавили обороты (23:25), но в четвертой вновь были заметно сильнее — 25:17 и итоговые 3:1 по сетам.



Эта победа стала для белорусок всего второй в одиннадцати матчах сезона. Столичный клуб обошел «Спарту» в турнирной таблице и сейчас занимает 12-е место среди 14 команд, набрав семь очков. Следующий поединок «Минчанка» проведет дома 3 декабря против красноярского «Енисея», который идет в чемпионате последним.