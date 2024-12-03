Волейболистки «Минчанки» впервые в сезоне Суперлиги победили на домашней площадке

Во вторник подопечные Ольги Пальчевской во Дворце спорта «Уручье» принимали аутсайдера чемпионата России — «Енисей» из Красноярска. В стартовой партии белоруски вели с отрывом в семь мячей, но затем упустили преимущество (21:21). Благо, четыре следующих розыгрыша остались за хозяйками площадки, сет закончился со счетом 25:21.



В следующей партии «Минчанка» снова вышла вперед с первой подачи и далее только наращивала темп, завершив партию с очень крупным для волейбола преимуществом в 16 очков — 25:9. Самым упорным выдался третий сет: интрига сохранялась до самой концовки, где удачливее оказались все же гостьи из «Енисея» (25:22).



Четвертый игровой отрезок прошел по сценарию второго: белоруски вновь не оставили соперницам шансов, позволив дойти лишь до отметки в дюжину очков — 25:12 и итоговые 3:1 по партиям. Эта победа стала для столичного клуба третьей в текущем сезоне и первой на родной площадке.



«Минчанка» набрала десять баллов в 12 турах и поднялась на 10-е место таблицы Суперлиги среди 14 команд. Отставание от зоны плей-офф составляет пять очков. Следующий поединок в турнире наши волейболистки проведут 8 декабря в Челябинске против идущего пятым «Динамо-Метара».