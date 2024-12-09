Казань и Москва сыграют восьмой финал подряд! Почему так происходит?

В Кубке России «Зенит-Казань» и «Динамо» попали в разные половины сетки и шли навстречу друг другу. Случилось это благодаря успешному выступлению на групповом этапе Кубка Легенд. Казанцы там не испытали особенных проблем, москвичам было сложнее, но и они выиграли в своём квартете. Удивляться этому не стоит — эти команды самые стабильные в плане составов. Изменения в последние годы и в Казани, и в Москве происходили точечные. Тем же Новосибирску и петербургскому «Зениту» с листа было тяжело побеждать сыгранных лидеров. Шанс был у «Белогорья», но здесь сыграла роль глубина скамейки. Стабильность состава — это ещё и уверенность в концовках, пресловутое чувства локтя в волейболе — очень важная вещь.