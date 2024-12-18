Волейболистки «Минчанки» победили «Протон» в домашнем матче Суперлиги

В среду подопечные Ольги Пальчевской во Дворце спорта «Уручье» принимали саратовский «Протон». В первой половине поединка команды обменялись выигранными партиями: стартовый сет остался за хозяйками площадки (25:19), во втором соперницы взяли реванш (25:21). Третий игровой отрезок наши девушки выиграли с большим запасом (25:14), после чего состоялся самый упорный сет в матче — команды дошли до цифр 24:24, но два решающих розыгрыша забрали белоруски. Таким образом, 26:24 и итоговые 3:1 по партиям.
«Минчанка» обыграла «Протон» во второй раз в текущем сезоне — 20 сентября в Саратове столичный клуб был сильнее со счетом 3:0. Сегодняшняя победа стала для наших девушек третьей в пяти последних матчах, белоруски с 14 очками делят 11-е место турнирной таблицы с «Омичкой». Заключительный в уходящем году поединок в рамках Суперлиги наши волейболистки проведут 23 декабря в Екатеринбурге, где встретятся с «Уралочкой-НТМК», которая с 22 баллами замыкает зону плей-офф.