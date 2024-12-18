Волейболистки «Минчанки» победили «Протон» в домашнем матче Суперлиги

«Минчанка» обыграла «Протон» во второй раз в текущем сезоне — 20 сентября в Саратове столичный клуб был сильнее со счетом 3:0. Сегодняшняя победа стала для наших девушек третьей в пяти последних матчах, белоруски с 14 очками делят 11-е место турнирной таблицы с «Омичкой». Заключительный в уходящем году поединок в рамках Суперлиги наши волейболистки проведут 23 декабря в Екатеринбурге, где встретятся с «Уралочкой-НТМК», которая с 22 баллами замыкает зону плей-офф.