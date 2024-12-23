Волейболистки «Минчанки» проиграли «Уралочке» в последнем матче года в Суперлиге

В заключительном выездном матче 2024 года подопечные Ольги Пальчевской встречались с «Уралочкой-НТМК» в Екатеринбурге. Стартовую партию наши девушки проиграли практически без шансов (14:25), но в следующем сете взяли реванш (25:22). Увы, развить успех во второй половине игры не получилось — третий игровой отрезок закончился со счетом 21:25, в четвертом был зафиксирован еще один разгромный результат 13:25. Как итог — поражение 1:3 по сетам. За три с половиной месяца «Минчанка» провела в женском чемпионате России 16 матчей, из которых выиграла только четыре. Уходящий год наши девушки заканчивают на 12-м месте среди четырнадцати команд, набрав 14 очков. Отставание от зоны плей-офф за десять туров до конца «регулярки» составляет 7 баллов. Далее столичный клуб примет участие в «финале четырех» Кубка Беларуси, поединки которого пройдут на выходных во Дворце спорта «Уручье».