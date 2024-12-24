Казанские клубы встретят Новый год на первом месте Суперлиги. Волейбольные реалии

Главным матчем выходных у женщин должна была стать встреча «Динамо-Ак Барса» и «Ленинградки». Однако в связи с массированной атакой БПЛА на жилые массивы Казани в Республике Татарстан все массовые мероприятия в регионе были отменены. Противостояние двух клубов мы еще в этом году увидим, ведь 29 декабря «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» поспорят за кубок страны. Первая позиция в регулярном чемпионате женского клуба из Казани еще более прочная, чем у мужского. За 15 матчей подопечные Зорана Терзича не проиграли ни одного матча, отдав соперницам всего три партии.