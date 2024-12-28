«Мы пытались, но всё мимо». Казанский «Зенит» впервые за три года остался без Кубка России

Мы выдали сегодня не лучшую свою игру. Не скажу, что «Динамо» по цифрам показало что-то сверхъестественное. Мы рядышком по статистике. Сегодня было не за что зацепиться, чтобы сделать брейки. Где-то подачи стреляли, но этого было недостаточно. Мы обычно «Динамо» хорошо блокируем, но сегодня они переиграли нас полностью на своём съёме. Они и тяжёлые мячи очень хорошо реализовывали, добивали. Где-то свою роль сыграло везение: было три незначительных касания пальцами, которые в таких матчах крайне важны. Ещё был и Димин заступ в конце. Нам действительно не за что было зацепиться. Сегодня не получилось ни через защиту создать розыгрыш, ни через атаку, чтобы эмоционально полететь. У нас не было никакого позитива: мы пытались, использовали все способы, но всё мимо. В финале всего одна встреча, поэтому так может произойти.