Волейболистки «Минчанки» стали обладательницами Кубка Беларуси

В поединке за трофей встретились «Минчанка» и «Прибужье» из Бреста. В субботнем полуфинале столичный клуб обыграл «Коммунальник-Могилев» (3:0), а девушки с юга страны одолели гродненский «Коммунальник-ГрГУ» (3:2). Сегодня хозяйки площадки вновь не отдали соперницам ни единого сета, хотя в первой и третьей партиях брестчанки имели шансы на успех. Тем не менее 3:0 (25:21, 25:11, 25:17), Кубок остается в столице. Ранее в воскресенье в матче двух «Коммунальников» за третье место турнира сильнее оказались девушки из Гродно — 3:0 (25:20, 25:22, 25:23).Для «Минчанки» эта победа в розыгрыше Кубка Беларуси стала восьмой за девять последних сезонов: столичный клуб выиграл все финалы турнира с 2016 года, за исключением решающего матча в 2022-м, когда сильнее оказалось «Прибужье». На минувшей неделе второй по значимости трофей в белорусском волейболе разыграли мужчины, равных в очередной раз не было солигорскому «Шахтеру».