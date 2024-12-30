Арина Федоровцева досрочно вернулась в «Фенербахче» из «Шанхая», ей грозит штраф

По информации источника, это было сделано без предварительного уведомления клуба и российской спортсменке грозит штраф в случае апелляции китайской стороны. Также по условиям контракта если «Шанхай» выйдет в финальную серию лиги, Федоровцева не может присоединиться к «Фенербахче» до середины марта 2025 года.