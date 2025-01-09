Московское «Динамо» продолжает погоню за казанским «Зенитом». Волейбольная интрига

«Сложная игра, особенно первые две партии — много ошибок, — говорил после матча главный тренер “Белогорья” Александр Волков. — У нас Мохамед Аль Хачдади после травмы никак не может вернуться в игру. Как-то аккуратничали, думали, что соперник будет дарить очки, а сами не забили много доигровок, ошибались в приеме на достаточно простой подаче. Нам помогло, что удалось зацепить третью партию, “почуствовали кровь” и нащупали свою игру. Ощущение, что мы начинаем сезон заново после длительной паузы. Как будто бы ищем свою игру».