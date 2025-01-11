Волейболистки «Минчанки» проиграли «Ленинградке» в матче Суперлиги

В пятницу наши девушки гостили в Санкт-Петербурге у одной из лучших команд текущего сезона «Ленинградки». Наиболее удачным в плане результативности для белорусок стал стартовый сет, который «Минчанка» проиграла со счетом 20:25. Во втором отрезке наши волейболистки даже вели 16:15, но затем хозяйки площадки выдали рывок 10:2 и забрали партию — 25:18. Следующий сет оказался в матче последним — 16:25 не в пользу гостей и итоговые 0:3.Это поражение стало для подопечных Ольги Пальчевской третьим подряд и пятым в шести последних матчах. После 18 туров регулярного чемпионата «Минчанка» занимает 12-е место в турнирной таблице среди 14 команд, набрав четырнадцать очков. Следующий поединок столичный клуб проведет 18 января дома против краснодарского «Динамо», которое замыкает восьмерку лучших.