Волейболистки «Минчанки-2» одержали десятую победу в сезоне Молодежной лиги России

Участие в МВЛ принимают дублирующие составы команд-участниц женской российской Суперлиги, где нашу страну представляет «Минчанка». В субботу фарм-клуб чемпионок Беларуси впервые в текущем сезоне провел матч на домашней площадке, нашим девушкам противостояла «Спарта-2» из Нижнего Новгорода. Поединок в РГУОР закончился уверенной победой «Минчанки-2» со счетом 3:0 по партиям (25:11, 25:20, 25:17).После 13 туров регулярного чемпионата столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице среди 14 команд, в активе белорусок 29 очков при 10 викториях и 3 неудачах. Завтра «Минчанка-2» проведет повторный поединок со «Спартой-2,» встреча на площадке училища олимпийского резерва стартует в 12.00.