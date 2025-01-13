— Нет, такого не было. Мы об этом не думали. Считаю, что мы сами виноваты, что затянули с первой победой. Было предостаточно шансов до этого. Начиная даже с первого тура, где мы сами упустили игру в гостях с «Газпромом-Югрой». После пошло уже как снежный ком. Было много игр, когда мы вели и отпускали соперников, проигрывали. Но тяжелая волевая победа с «Факелом» в пятом туре, я считаю, нам очень помогла.