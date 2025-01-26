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Юниорская сборная Беларуси по волейболу стала второй на турнире в Санкт-Петербурге

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты стали призерами турнира в Санкт-Петербурге, посвященному 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФВ.

Источник: БЕЛТА

На групповом этапе соревнований подопечные Алексея Ковалева обыграли команды Санкт-Петербурга (25:21, 25:21) и Ленинградской области (25:23, 25:15), в полуфинале белорусы были сильнее представителей Ямало-Ненецкого автономного округа (25:14, 25:19). Сегодня в решающем поединке наши волейболисты уступили ребятам из Москвы (21:25, 25:22, 21:25, 20:25) и завоевали серебряные медали. С 29 января по 1 февраля юниорская сборная Беларуси выступит на традиционном турнире «Локоволей» в Новосибирске.