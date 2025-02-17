«Зачем нам ждать осечек, если сами можем сделать красиво?» Волейболист «Белогорья» — о жаркой концовке регулярки

— Самое главное — нужно было доказать самим себе и всем остальным, что мы ни в коем случае не развалились после «Динамо-ЛО». Нужно было просто сыграть в свою игру. Наша игра — это минимум ошибок, больше касаний, страховки, защиты. Все хорошо сыграли. Нельзя кого-то выделить. Естественно, Мохаммед (Аль-Хачдади. — Прим. «СЭ») набрал, как обычно, больше всех очков. Паша (Тетюхин. — Прим. «СЭ») тоже отлично сыграл. Прием выдержали. Не выкидывали, когда были какие-то сумасшедшие подачи. Как надо играли в защите. Чжан прекрасно на тройном блоке на высоких мячах работал. Блок тоже цепляли. В общем все сработало.