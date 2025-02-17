«Зачем нам ждать осечек, если сами можем сделать красиво?» Волейболист «Белогорья» — о жаркой концовке регулярки

В 26-м туре мужской суперлиги казанский «Зенит» обеспечил себе победу в регулярном чемпионате. За оставшиеся три прямых путевки в плей-офф, минуя квалификационный раунд, спорят четыре команды. В центральном матче тура «Локомотив» дома всухую проиграл «Белогорью», обострив борьбу на верхушке турнирной таблицы. Теперь позиции следующие: новосибирцы на втором месте с 19 победами (54 очка), а следом с 18 идут «Белогорье» (53), питерский «Зенит» (52) и московское «Динамо» (52). Впереди еще четыре тура.
После важного успеха белгородцев в Новосибирске «СЭ» поговорил с центральным блокирующим клуба Георгием Заболотниковым.
Были реваншистские настроения
— Наверное, не многие ожидали, что после матча с «Динамо-ЛО» вы всухую обыграете «Локомотив» в гостях. Ожидали ли сами, что сможете не отдать ни одной партии в Новосибирске?
— После матча с «Динамо-ЛО» мы сели и поговорили. Я почувствовал спокойствие на душе. Когда ехали в Новосибирск, то, уверен, все понимали, что если даже мы проиграли Ленобласти, то можем обыграть и Новосибирск, и Казань, и кого угодно. Не было такого, что мы заныли — раз уступили «Динамо-ЛО», то и «Локомотиву» проиграем. Не важно, кто на каком месте. Главное, что мы всегда максимально настроены на победу.
— В чем секрет этого преображения? В психологическом аспекте?
— Сложно выделить что-то одно. Главное, что мы оставались командой. Никто ни на кого не обижался. Все дружно. Поэтому как оно случилось, так и случилось. Дальше будет только лучше.
— Накануне матча с «Локо» у вашего тренера Александра Волкова был день рождения. Добавляло ли это какой-то мотивации? Может, хотели ему такой подарок преподнести?
— Честно говоря, нам не нужна дополнительная мотивация в играх с такими соперниками, с которыми мы идем на равных в турнирной таблице. Поэтому за себя могу сказать, что это в голове у себя не держал. Только когда мы ели тортик за день рождения Сан Саныча, тогда и было оно в голове.
— Были ли реваншистские настроения?
— Это да. Когда они нас два раза подряд по 3:0 убрали сначала в Кубке, затем в чемпионате, то я думал, как так произошло. Поэтому были такие настроения.
— Что, на ваш взгляд, стало ключевым фактором победы в Новосибирске?
— Самое главное — нужно было доказать самим себе и всем остальным, что мы ни в коем случае не развалились после «Динамо-ЛО». Нужно было просто сыграть в свою игру. Наша игра — это минимум ошибок, больше касаний, страховки, защиты. Все хорошо сыграли. Нельзя кого-то выделить. Естественно, Мохаммед (Аль-Хачдади. — Прим. «СЭ») набрал, как обычно, больше всех очков. Паша (Тетюхин. — Прим. «СЭ») тоже отлично сыграл. Прием выдержали. Не выкидывали, когда были какие-то сумасшедшие подачи. Как надо играли в защите. Чжан прекрасно на тройном блоке на высоких мячах работал. Блок тоже цепляли. В общем все сработало.
— Как свой вклад оцените?
— Я был удовлетворен собой. Самое главное, что мы выиграли. Если такая моя игра будет приносить победы со счетом 3:0, то я не против. Но, конечно же, могу намного больше добавлять для команды.
— У вас на сайте подметили, что Юрий Цепков закрыл все три сета. Почему так получилось, что он в этом матче решал в концовках?
— Думаю, Рома Порошин в него поверил, что именно он сетболы будет забивать. Во время игры об этом не думали, просто Рома увидел, что там блок дергается. Юра — молодец!
Мечта и цель — чемпионство
— Насколько сложно играть в Новосибирске при безумной шумовой поддержке местных болельщиков?
— Если честно, то на меня это сильно не действует. Но, конечно, их поддержка чувствуется. У меня в голове картинка, когда на фоне их фан-клуба «Сибирский паровоз» разминается команда и все вокруг красное. Это потрясающее зрелище. Был бы очень рад, если бы каждый зал был с такой поддержкой и таким количеством зрителей.
— Понятно, что вы сейчас играете не совсем на родной арене, но так получается, что из шести поражений четыре случились дома. Почему в гостях выходит лучше?
— Сложно ответить что-то конкретное. Мы настраиваемся на каждый матч, но так получилось, что в Туле проиграли четыре раза. Но, например, в прошлом сезоне мы всех дома побеждали. Поэтому раз на раз не приходится.
— Насколько сильно изменилось настроение в команде после матча в Новосибирске?
— Конечно, все стали позитивнее, но и до этого не было такого, что люди ходили и друг на друга исподлобья смотрели, грустили и в чем-то обвиняли. Да, когда обыгрываешь своего соседа по турнирной таблице, то настроение обязательно становится лучше.
— Сложно ли после таких побед над принципиальным соперником настраиваться на следующие матчи?
— У нас следующий не менее принципиальный — «Динамо-Урал». Вообще нет проблем с настроем. Проигрывать мы не любим. Настраиваться будем на всех соперников, умирать за каждое очко на площадке.
— В регулярке осталось четыре матча. Как часто вы сейчас заглядываете в турнирную таблицу и прикидываете шансы на попадание в топ-4?
— Вчера заходил и смотрел. Понял, что нам просто нужно выигрывать все наши матчи, тогда все будет отлично.
— Понимали ли перед матчем с «Локо», что поражение может стоить вам прямого выхода в плей-офф?
— Конечно. Но об этом никто не говорил, чтобы не наводить суеты.
— Сейчас, чтобы попасть в топ-4, вам можно сделать одну осечку, так как у московского «Динамо» и питерского «Зенита» есть матч между собой…
— Да зачем нам это ждать, если мы сами можем сделать красиво? Спорт уже много раз показывал, что не нужно ни на кого надеяться. Надо просто верить в свои силы, тогда все будет отлично.
— Что ждете от оставшихся матчей регулярки и плей-офф?
— С Уфой будет интересно. Надеюсь, что придет много людей на трибуны и будут нас поддерживать. У нас остался самый дальний и самый «вкусный» вылет в Красноярск. Самое главное — нам в оставшихся матчах добиться побед и обойтись без травм. Дальше в плей-офф будем очень стараться, чтобы превзойти прошлогодний результат. Мечта и цель — чемпионство. Я и все у нас в команде в это верят.
Михаил Кузнецов