Волейболистки «Минчанки» выиграли четвертый матч кряду в Суперлиге

В четверг подопечные Ольги Пальчевской во Дворце спорта «Уручье» принимали аутсайдера сезона нижегородскую «Спарту», которая в предыдущих 23-х матчах потерпела 22 поражения. Первый сет завершился в пользу «Минчанки» со счетом 25:18, во второй партии лидерство несколько раз переходило из рук в руки, но в концовке хозяйки площадки вновь были сильнее — 25:21. По ходу третьего игрового отрезка «Спарта» даже вела в четыре мяча, однако белоруски исправили ситуацию и довели дело до победы — 25:22 и итоговые 3:0 по сетам.