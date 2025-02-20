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Волейболистки «Минчанки» выиграли четвертый матч кряду в Суперлиге

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» продлили победную серию в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В четверг подопечные Ольги Пальчевской во Дворце спорта «Уручье» принимали аутсайдера сезона нижегородскую «Спарту», которая в предыдущих 23-х матчах потерпела 22 поражения. Первый сет завершился в пользу «Минчанки» со счетом 25:18, во второй партии лидерство несколько раз переходило из рук в руки, но в концовке хозяйки площадки вновь были сильнее — 25:21. По ходу третьего игрового отрезка «Спарта» даже вела в четыре мяча, однако белоруски исправили ситуацию и довели дело до победы — 25:22 и итоговые 3:0 по сетам.

Столичный клуб продолжает идти без поражений в феврале, победная серия белорусок достигла лучших в сезоне четырех матчей — ранее в этом месяце наши девушки обыграли «Тулицу», «Заречье-Одинцово» и «Омичку» с одинаковым счетом 3:1. «Минчанка» поднялась на 10-е место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 26 очков в 24-х турах.

До окончания регулярного чемпионата нашим волейболисткам осталось провести две игры: в гостях у красноярского «Енисея» 1 марта и дома против челябинского «Динамо-Метара» 6 марта. Шансы на выход в плей-офф турнира столичный коллектив уже утратил.