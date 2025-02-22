«Белогорье» обыграло «Динамо-Урал» в матче чемпионата России по волейболу

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Волейболисты белгородского «Белогорья» обыграли уфимский клуб «Динамо-Урал» в матче 27-го тура чемпионата России.
Встреча прошла на нейтральной площадке в Туле и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3−0 (25:22, 25:21, 25:21).
«Белогорье» одержало 19-ю победу при шести поражениях и поднялось на третью строчку в турнирной таблице. «Динамо-Урал» с 15 победами и 10 поражениями располагается на шестой строчке.
Результаты других матчей:
«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2−3 (16:25, 20:25, 25:23, 27:25, 9:15);
«Зенит» (Казань) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3−0 (25:17, 25:18, 25:23).