Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волейболисты «Динамо-ЛО» обыграли «Кузбасс» в матче чемпионата России

Волейболисты «Динамо-ЛО» обыграли «Кузбасс» в пятисетовом матче ЧР.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Волейболисты «Динамо-ЛО» из Ленинградской области обыграли кемеровский «Кузбасс» в матче 27-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Кемерове и завершилась победой гостей со счетом 3−2 (20:25, 25:23, 21:25, 25:22, 15:11).

«Динамо-ЛО» одержало 16-ю победу при 10 поражениях и занимает шестую строчку в турнирной турнирной таблице Суперлиги. «Кузбасс» с 10 победами и 15 поражениями располагается на девятой позиции.

В следующем туре «Кузбасс» в гостях сыграет с новосибирским «Локомотивом», а «Динамо-ЛО» также на выезде встретится с казанским «Зенитом». Оба матча пройдут 26 февраля.