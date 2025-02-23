Волейболисты «Динамо-ЛО» обыграли «Кузбасс» в матче чемпионата России

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Волейболисты «Динамо-ЛО» из Ленинградской области обыграли кемеровский «Кузбасс» в матче 27-го тура чемпионата России.
Встреча прошла в Кемерове и завершилась победой гостей со счетом 3−2 (20:25, 25:23, 21:25, 25:22, 15:11).
«Динамо-ЛО» одержало 16-ю победу при 10 поражениях и занимает шестую строчку в турнирной турнирной таблице Суперлиги. «Кузбасс» с 10 победами и 15 поражениями располагается на девятой позиции.
В следующем туре «Кузбасс» в гостях сыграет с новосибирским «Локомотивом», а «Динамо-ЛО» также на выезде встретится с казанским «Зенитом». Оба матча пройдут 26 февраля.