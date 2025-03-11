Лидеры устояли в первых матчах. Хоть и не без проблем

«Если сравнивать две команды и их места в таблице, то, вполне естественно, все ожидали, что это будет лёгкая игра для нас. Но, как вы знаете, плей-офф всегда начинается иначе. Сегодня видно было, что мы не показали свою лучшую игру и не были так расслаблены, как обычно. Думаю, это связано с тем, что сейчас плей-офф. Игроки чувствовали давление, ведь за целый сезон мы практически не потерпели ни одного поражения. Теперь, когда начинаются игры на вылет, они осознают, что любое поражение может привести к проблемам. Несмотря на небольшое давление, я думаю, что мы справились с ситуацией. Мы не дали Краснодару больших шансов удивить нас сегодня. Надеюсь, что мы сможем завершить все во второй игре в Краснодаре», — подвёл итоги сербский специалист.