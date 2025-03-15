Первые матчи плей-офф сыграны в чемпионате Беларуси по волейболу

По итогам регулярного чемпионата у мужчин в четвертьфинал сезона-2024/25 вышли восемь команд, в субботу состоялись первые матчи плей-офф в трех парах из четырех. Посеянная под 2-м номером «Столица» победила могилевский «Коммунальник» (7) со счетом 3:0, гомельская «Энергия» (3) с таким же результатом была сильнее «Западного Буга» (6) из Бреста, а «Легион» (4) из Обухово обыграл «Борисов-БГУФК» (5) — 3:1. Действующий чемпион Беларуси «Шахтер» начнет противостояние с витебским «Марко-ВГТУ» (8) по возвращении с международного турнира в Дубае. Серии пройдут до двух побед одной из команд.
В первом раунде плей-офф женской высшей лиги участвуют шесть команд. Победительницы регулярного чемпионата из гродненского «Коммунальника-ГрГУ» стартовали в четвертьфинале с победы над мозырской «Жемчужиной Полесья» (6-й номер посева) — 3:0, с таким же счетом закончился поединок между могилевским «Коммунальником» (3) и жлобинской «Искрой» (6). Брестское «Прибужье» (2) в пяти сетах одолело столичный РГУОР-2008 (5). «Минчанка» ввиду участия в женской российской Суперлиге начнет выступления в национальном первенстве сразу с полуфинала.