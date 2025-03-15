Первые матчи плей-офф сыграны в чемпионате Беларуси по волейболу

По итогам регулярного чемпионата у мужчин в четвертьфинал сезона-2024/25 вышли восемь команд, в субботу состоялись первые матчи плей-офф в трех парах из четырех. Посеянная под 2-м номером «Столица» победила могилевский «Коммунальник» (7) со счетом 3:0, гомельская «Энергия» (3) с таким же результатом была сильнее «Западного Буга» (6) из Бреста, а «Легион» (4) из Обухово обыграл «Борисов-БГУФК» (5) — 3:1. Действующий чемпион Беларуси «Шахтер» начнет противостояние с витебским «Марко-ВГТУ» (8) по возвращении с международного турнира в Дубае. Серии пройдут до двух побед одной из команд.