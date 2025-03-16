Волейболисты «Шахтера» потерпели первое поражение на турнире в Дубае

После двух туров группового этапа итальянский клуб лидирует в квартете с шестью очками, по три пункта набрали команды из Беларуси и ОАЭ, игроки из Новокуйбышевска баллов не имеют. Для выхода в полуфинал «Шахтеру» нужно раздобыть очки в поединке с «Гроттаццолиной» и надеяться на победу «Новы» над «Баниясом» в последнем туре. Третий матч на турнире в Дубае солигорчане проведут вечером 17 марта.