Волейболисты «Шахтера» потерпели первое поражение на турнире в Дубае

Во втором туре группового этапа солигорчанам противостоял местный клуб «Банияс». Хозяева площадки выиграли два стартовых сета (25:17 и 25:20), по итогам третьей партии «горняки» сократили отставание (25:21), но четвертый игровой отрезок остался за представителями ОАЭ (25:15). В итоге поражение «Шахтера» со счетом 1:3 по сетам. Кроме того, в пятницу итальянская «Гроттаццолина» с таким же результатом нанесла поражение российской «Нове», которая ранее уступила «горнякам» (1:3).
После двух туров группового этапа итальянский клуб лидирует в квартете с шестью очками, по три пункта набрали команды из Беларуси и ОАЭ, игроки из Новокуйбышевска баллов не имеют. Для выхода в полуфинал «Шахтеру» нужно раздобыть очки в поединке с «Гроттаццолиной» и надеяться на победу «Новы» над «Баниясом» в последнем туре. Третий матч на турнире в Дубае солигорчане проведут вечером 17 марта.