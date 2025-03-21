Волейболистки «Минчанки» сыграют с краснодарским «Динамо» в плей-офф Кубка России

В плей-офф турнира наши девушки вышли после успеха в предварительном раунде. Подопечные Ольги Пальчевской обыграли красноярский «Енисей», тульскую «Тулицу», саратовский «Протон» и нижегородскую «Спарту», а также уступили омской «Омичке», заняв первое место в отборочной группе. Противостоять белорускам в первом раунде плей-офф Кубка России будет краснодарское «Динамо», которое расположилось на 8-й строчке по итогам регулярного чемпионата женской Суперлиги и завершило борьбу за национальный титул в четвертьфинале. Стартовая игра серии до двух побед состоится 2 апреля в Минске, ответный поединок будет сыгран 5 апреля на площадке соперника.