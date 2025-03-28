Московское «Динамо» сенсационно завершает борьбу за медали. Кто оказался в топ-4?

PARI Суперлига. Мужчины. Четвертьфинал. Вторые матчи
- «Кузбасс» — «Зенит-Казань» — 0:3 (17:25, 12:25, 19:25). Счет в серии — 2:0.
- «Динамо-Урал» — «Белогорье» — 2:3 (25:23, 22:25, 28:26, 19:25, 14:16). Счет в серии — 2:0.
- «Зенит» СПб — «Локомотив» — 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:19). Счет в серии — 2:0.
- «Динамо» М — «Динамо-ЛО» — 1:3 (22:25, 23:25, 25:21, 20:25). Счет в серии — 2:0.
В мужской суперлиге определились участники полуфиналов. Без сюрпризов не обошлось. В четверку сильнейших пробилось «Динамо» из Ленобласти, которое преградило путь прошлогоднему финалисту чемпионата и действующему обладателю Кубка России — «Динамо» из Москвы.
Чемпионский ход
Самый уверенный шаг в полуфинал сделал действующий чемпион — казанский «Зенит». За весь регулярный чемпионат подопечные Алексея Вербова уступили только в одном матче — «Факелу», который остановился в квалификационном раунде плей-офф.
В четвертьфинале против «Кузбасса» казанцы не отпускали хватку до последнего розыгрыша. За два матча «Зенит» не отдал сопернику ни одного сета. Причем более простой получилась выездная победа. В Кемерове у гостей игра складывалась идеально, поэтому «Кузбассу» было не суждено ни разу добраться до счета 20.
«Белогорье», которое завершило регулярку на втором месте, тоже обошлось без третьего матча в четвертьфинале, однако его победа над клубом «Динамо-Урал» далась непросто. В первой встрече в Туле хозяева были лучше во всех компонентах и вполне могли закончить матч всухую, однако рано расслабились. В итоге встреча докатилась до тай-брейка, где «Белогорье» вновь включилось в игру и притормозило кураж «Урала».
В ответной встрече уже подопечные Александра Волкова находились весь матч в роли догоняющих. Опять дело дошло до пятой партии. Все решалось на балансе, где в нужный момент точная атака Хачдади и тройной блок Шкуллявичусу принесли белгородцам путевку в полуфинал.
«Самый главный итог — мы прошли в следующую стадию. Команда противника дала сумасшедший бой. Было очень сложно, у половины наших игроков было нервозное состояние, но самое главное — результат. Мы можем играть хорошо, можем играть плохо, но оценивать нас будут по результату», — говорил после матча главный тренер «Белогорья» Александр Волков.
Крах «Динамо»
Третий матч ожидали в четвертьфинальной серии питерского «Зенита» и «Локомотива». Это противостояние было без явного фаворита. Однако клуб из Санкт-Петербурга решил вопрос в двух встречах. Хороший задел «Зениту» дала победа в Новосибирске. В начале поединка гости, не обращая внимания на шумную поддержку трибун, просто смели «Локомотив». Тем не менее в третьей партии хозяева смогли стабилизировать игру и добраться до тай-брейка. Все же в пятом сете питерцы сыграли чище и заслуженно повели в серии.
Возвращаться в Новосибирск «Зенит» не планировал, поэтому решил все вопросы дома. В Санкт-Петербурге поначалу шла равная борьба, но постепенно подопечные Владимира Алекно наращивали темпы в атаке и взяли матч под свой контроль. «Локо» с таким напором оппонента справиться не смог.
Последняя путевка в полуфинал разыгрывалась в поединке «Динамо» из Ленобласти и из Москвы. Матчи этого противостояния проходили в другие даты, потому что столичный клуб ездил в Дубай, где впервые за три года принял участие в международном турнире. «Динамо» выиграло трофей в ОАЭ, но, возможно, это сыграло с ним злую шутку. Для завоевания кубка в Дубае бело-голубым пришлось провести пять матчей, тогда как волейболисты из Ленобласти сыграли два в квалификационном раунде. Плюс дальний перелет и акклиматизация. Время на восстановление у москвичей было немного.
Однако никто из волейболистов и тренеров столичного клуба не ставил поездку в Эмираты причиной их поражения в первом матче четвертьфинала. «Где-то не дотянули, где-то команда Ленобласти была удачливее, настойчивее, лучше сыграла на блоке. Мы обязательно разберемся, в чем была причина», — объяснял главный тренер москвичей Константин Брянский.
Думалось, что в ответной игре на своей площадке столичное «Динамо» возьмет свое. И в начале хозяева действительно выглядели собраннее и лучше соперника. Александр Климкин своим тайм-аутом этот стартовый настрой сбил. Москвичи занервничали, стали много ошибаться, особенно на подаче. Гости же хоть и не стреляли сверхсиловыми подачами, но действовали надежнее и держали съем. «Динамо» пыталось выравнять игру, но соперник понимал, что в третьем матче таких шансов может и не быть. Парни из Ленобласти выстояли и сенсационно прошли в полуфинал, где встретятся с казанским «Зенитом».
Михаил Кузнецов