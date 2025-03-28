Московское «Динамо» сенсационно завершает борьбу за медали. Кто оказался в топ-4?

Последняя путевка в полуфинал разыгрывалась в поединке «Динамо» из Ленобласти и из Москвы. Матчи этого противостояния проходили в другие даты, потому что столичный клуб ездил в Дубай, где впервые за три года принял участие в международном турнире. «Динамо» выиграло трофей в ОАЭ, но, возможно, это сыграло с ним злую шутку. Для завоевания кубка в Дубае бело-голубым пришлось провести пять матчей, тогда как волейболисты из Ленобласти сыграли два в квалификационном раунде. Плюс дальний перелет и акклиматизация. Время на восстановление у москвичей было немного.