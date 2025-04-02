Волейболистки «Минчанки» проиграли краснодарскому «Динамо» в первом матче плей-офф Кубка России

Выступления во втором по значимости российском турнире наши девушки начали с предварительного этапа, который проходил в марте в Красноярске. Белоруски одержали четыре победы в пяти матчах и прошли дальше с первого места в группе. Соперником столичного клуба в стартовом раунде плей-офф стало «Динамо» из Краснодара, которое заняло восьмое место в регулярном чемпионате женской Суперлиги («Минчанка» была 11-й).
Первый поединок серии до двух побед состоялся во Дворце спорта «Уручье». Навязать борьбу оппоненткам хозяйки площадки не смогли — в итоге поражение со счетом 0:3 по сетам (17:25, 15:25, 17:25). Ответный матч пройдет 5 апреля в Краснодаре, для сохранения шансов на продолжение борьбы за трофей белорускам необходимо выигрывать в трех или четырех партиях. При таком исходе будет назначен «золотой» сет до 15 очков, который и определит участника второго раунда плей-офф.
Победа со счетом 3:2 и любое поражение «Минчанку» не устроят. В минувшем розыгрыше женского Кубка России наши девушки остались вне матчей на выбывание, уступив путевку в нокаут-раунд нижегородской «Спарте». Лучшего результата в данном турнире столичный клуб добился в 2023 году: тогда наши девушки дошли до четвертьфинала, где проиграли калининградскому «Локомотиву».