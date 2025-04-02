Волейболистки «Минчанки» проиграли краснодарскому «Динамо» в первом матче плей-офф Кубка России

Первый поединок серии до двух побед состоялся во Дворце спорта «Уручье». Навязать борьбу оппоненткам хозяйки площадки не смогли — в итоге поражение со счетом 0:3 по сетам (17:25, 15:25, 17:25). Ответный матч пройдет 5 апреля в Краснодаре, для сохранения шансов на продолжение борьбы за трофей белорускам необходимо выигрывать в трех или четырех партиях. При таком исходе будет назначен «золотой» сет до 15 очков, который и определит участника второго раунда плей-офф.