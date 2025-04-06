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«Столица» и «Шахтер» удвоили перевес в полуфинальных сериях чемпионата страны по волейболу

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Столица» одержала вторую победу в полуфинальной серии плей-офф мужского чемпионата Беларуси по волейболу сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Соцсети

Путевку в финал минчане оспаривают с вице-чемпионом Беларуси прошлого сезона гомельской «Энергией». Второй матч серии до трех побед состоялся в воскресенье на юге страны и завершился победой гостей в четырех партиях — 3:1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:23). Первый поединок команд неделю назад также закончился в пользу «Столицы» (3:0). Следующая игра пройдет 10 апреля. Накануне к выходу в очередной финал приблизился «Шахтер»: действующие чемпионы на выезде обыграли «Борисов-БГУФК» (3:0) и ведут в паре со счетом 2:0. Матч под номером три состоится в Солигорске в следующую субботу.

Также 6 марта была сыграна вторая встреча полуфинала женской лиги между «Коммунальником-ГрГУ» и могилевским «Коммунальником». Представительницы Гродно взяли верх с результатом 3:1 и теперь находятся в одном шаге от выхода в решающую серию сезона. Вторую пару ½ финала составили «Минчанка» и другой столичный клуб РГУОР-2008, это противостояние стартует через неделю.