Волейболистки «Минчанки» вылетели из розыгрыша Кубка России

Участие во втором по значимости российском турнире наши девушки начали с предварительного этапа, который проходил в марте в Красноярске. За выход в плей-офф боролись команды, занявшие места с 9-го по 14-е по итогам регулярного чемпионата Суперлиги. В отборочной группе столичный клуб одержал четыре победы в пяти матчах и прошел дальше с первой позиции.
В стартовом раунде плей-офф белорускам противостояло краснодарское «Динамо», которое замкнуло топ-8 по итогам «гладкого» сезона. Первый матч серии до двух побед состоялся в Минске 2 апреля и завершился поражением хозяек площадки со счетом 0:3. Сегодня в Краснодаре наши волейболистки вновь не сумели взять у соперниц ни единого сета (21:25, 23:25, 16:25), завершив тем самым выступления в Кубке России.
Ранее во второй круг плей-офф попали московское «Динамо», омская «Омичка» и «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга. Напрямую в «финал шести» Кубка России отобрались лучшие команды Суперлиги — казанское «Динамо-Ак Барс», «Локомотив» из Калининграда, «Ленинградка» и «Заречье-Одинцово». Лучшим результатом «Минчанки» в данном турнире остается выход в четвертьфинал розыгрыша 2023 года.