Волейболистки «Минчанки» вылетели из розыгрыша Кубка России

Участие во втором по значимости российском турнире наши девушки начали с предварительного этапа, который проходил в марте в Красноярске. За выход в плей-офф боролись команды, занявшие места с 9-го по 14-е по итогам регулярного чемпионата Суперлиги. В отборочной группе столичный клуб одержал четыре победы в пяти матчах и прошел дальше с первой позиции.