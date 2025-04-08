«Локомотив» не приехал! Казань не заметила калининградский клуб в первом матче финала

Единственный шанс зацепиться был у «Локомотива» во второй партии. Нет, и в этом сете «Динамо-Ак Барс» контролировало ситуацию, держа достаточно комфортный отрыв в три-четыре очка. Но именно на этот отрезок пришлись все четыре очковые ошибки в приёме и все три блока гостей. Так что если клубу из Калининграда от чего-то отталкиваться в этой игре, то именно от второго сета. Третья же партия началась с рывка 8:1 в пользу хозяек поля, так что остаток встречи превратился в пустую формальность.