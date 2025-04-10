Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волейболисты «Энергии» сократили отставание от «Столицы» в полуфинале чемпионата Беларуси

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельская «Энергия» одержала первую победу в полуфинальной серии мужского чемпионата Беларуси по волейболу против «Столицы», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Первый и второй матчи серии до трех побед завершились победами столичного клуба со счетом 3:2 и 3:1 соответственно. Третий поединок полуфинала прошел в четверг во Дворце спорта «Уручье». Стартовый отрезок остался за гомельчанами (25:22), в следующем сете хозяева взяли реванш (25:16), после чего гости вернули контроль над игрой и довели дело до виктории — 25:22, 25:21 и итоговые 3:1 по партиям. Четвертый матч соперников пройдет на юге страны 16 апреля. Год назад эти команды также сошлись на стадии полуфинала, тогда серию со счетом 3:2 выиграла «Энергия».

Вторую путевку в финал оспаривают волейболисты «Шахтера» и клуба «Борисов-БГУФК». После двух игр в противостоянии ведут «горняки», третий матч состоится в Солигорске в субботу. В случае успеха «Шахтер» выйдет в девятый подряд финал национального первенства, восемь предыдущих розыгрышей заканчивались победами солигорской команды.