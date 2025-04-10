Волейболисты «Энергии» сократили отставание от «Столицы» в полуфинале чемпионата Беларуси

Первый и второй матчи серии до трех побед завершились победами столичного клуба со счетом 3:2 и 3:1 соответственно. Третий поединок полуфинала прошел в четверг во Дворце спорта «Уручье». Стартовый отрезок остался за гомельчанами (25:22), в следующем сете хозяева взяли реванш (25:16), после чего гости вернули контроль над игрой и довели дело до виктории — 25:22, 25:21 и итоговые 3:1 по партиям. Четвертый матч соперников пройдет на юге страны 16 апреля. Год назад эти команды также сошлись на стадии полуфинала, тогда серию со счетом 3:2 выиграла «Энергия».