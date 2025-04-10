«Локомотив» прибавил, но этого мало. Вся надежда на родной зал

После первого матча финальной серии было понятно — хуже для «Локомотива» быть не может. Так и получилось — во второй встрече калининградки предстали более боеспособным коллективом. Но целостной игры от железнодорожниц мы так и не увидели. Эпизодами команда Андрея Воронкова навязывала борьбу «Динамо-Ак Барс», однако всё это оказалось лишь всплесками. Казанский клуб одержал вторую победу в серии и теперь находится в шаге от золота.
Начиналось всё для «Локомотива» так же плохо, как и в первом матче. Снова не получалось добивать мячи до пола, слабо работала страховка, а блок-защита «Динамо-Ак Барс» выглядела элитарно. Уже к середине сета Андрей Воронков использовал оба тайм-аута, сменил связующую, а на табло горели 8:15. Во втором своём перерыве наставник «Локо» даже увёл Татьяну Дмитриеву в сторону и посвятил всю паузу ей, но это не помогало. А помогли небольшая расслабленность Казани и агрессия при вводе мяча в игру: со счёта 13:21 калининградки подобрались до 20:22. Этот рывок включил в себя и ошибки хозяек, и классные подачи Ирины Воронковой. Зорану Терзичу пришлось взять свой перерыв, после которого казанский клуб снялся усилиями Светланы Гатиной, а следом Гайла Гонсалес оформила эйс — 24:20. Два сетбола гостьи отыграли, но и только.
Заряда бодрости от тренера казаночкам хватило на весь второй сет. Решающий рывок снова случился на подачах Гонсалес — с 3:3 на 8:3. После этого хозяйки спокойно удерживали превосходство. Которое к концу сета достигло восьми очков — 25:17. И заставило Андрея Воронкова прибегать к коренным перестановкам. Если Ирина Воронкова в доигровке выглядела хорошо, то Вера Костючик и Екатерина Пипунырова на двоих забили 2 мяча из 17. И это несмотря на то, что приём у Калининграда был лучше. Но мощное нападение с краёв «Динамо-Ак Барс» исправляло неидеальную доводку, а вот у «Локо» не клеилось.
На третий сет наставник калининградок выложил свой последний козырь. В диагональ отправилась Алондра Тапия, а Эбрар Каракурт переместилась в доигровку. Молодая доминиканка получила всего две передачи, не забив ни одного мяча, зато хорошо подавала. Начали гостьи слабо — 0:3 после ошибки Каракурт в приёме, однако постепенно пришли в себя. Выравняла положение Каракурт, отыгравшись от тройного блока — 13:13. Звезда калининградок так яро праздновала, что даже получила предупреждение от арбитра. А следом дважды отработал блок гостей — едва ли не впервые в серии «Локо» получил преимущество в два мяча. Вскоре оно достигло и трёх — 17:14 после хорошей защиты и контратаки. На какой-то момент показалось, что перелом возможен!
Но только показалось. Тут же последовал тайм-аут Терзича, «Динамо-Ак Барс» включилось и нивелировало отставание. Воронков попытался усилить приём, выпустив на заднюю линию Викторию Трофименко вместо Тапии, но это привело только к ошибке в расстановке. Последний всплеск случился при счёте 22:19 в пользу хозяек. Воронкова забила дважды в атаке, а блок закрыл Брайелин Мартинес. Но это были последние очки «Локомотива» во встрече. 25:22 — казанский клуб выиграл и второй матч серии всухую.
Отступать «Локомотиву» больше некуда. Нужно выигрывать две встречи на своей площадке и возвращаться в Казань. Подопечные Терзича выглядят неуязвимыми, но за калининградок будет полный зал верных болельщиков. Может быть, поможет он? В конце концов, «Локомотив» уже побеждал «Динамо-Ак Барс» в этом чемпионате в своём зале. Ну, а казанскому клубу до золотых медалей остался всего шаг. Станет ли он трудным? Пока что действующий чемпион выглядит на голову выше соперниц. Первую попытку завоевать титул команда Терзича предпримет 14 апреля.
Пётр Кондаков