«Локомотив» прибавил, но этого мало. Вся надежда на родной зал

Начиналось всё для «Локомотива» так же плохо, как и в первом матче. Снова не получалось добивать мячи до пола, слабо работала страховка, а блок-защита «Динамо-Ак Барс» выглядела элитарно. Уже к середине сета Андрей Воронков использовал оба тайм-аута, сменил связующую, а на табло горели 8:15. Во втором своём перерыве наставник «Локо» даже увёл Татьяну Дмитриеву в сторону и посвятил всю паузу ей, но это не помогало. А помогли небольшая расслабленность Казани и агрессия при вводе мяча в игру: со счёта 13:21 калининградки подобрались до 20:22. Этот рывок включил в себя и ошибки хозяек, и классные подачи Ирины Воронковой. Зорану Терзичу пришлось взять свой перерыв, после которого казанский клуб снялся усилиями Светланы Гатиной, а следом Гайла Гонсалес оформила эйс — 24:20. Два сетбола гостьи отыграли, но и только.