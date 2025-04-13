Женская сборная России взяла «Кубок Победы». Успех наших гандболисток

— У нас в составе много молодых игроков. Я просто попросил их сыграть в полную силу и показать все, что они умеют, — благодарил за приглашение на турнир рулевой белорусок Валерий Певницкий. — И это главное для нас. Рад, что мы сегодня не растерялись в матче с командой такого уровня. После игр со сборной России нам будет легче сражаться с другими соперниками.