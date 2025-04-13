Женская сборная России взяла «Кубок Победы». Успех наших гандболисток

Победой сборной России завершился турнир в Волгограде, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Волгограде состоялся товарищеский турнир с участием женских национальных команд России и Беларуси, а также молодежной сборной России.
Место проведения выбрано не случайно — где еще, как не в городе-герое, проводить соревнование, посвященное такой великой дате. Но кроме символизма был и еще один повод — в прошлом году в Волгограде после реконструкции открылась динамовская арена. Местное «Динамо-Синара» с осени 2024-го принимает соперников в современном зале, а теперь сюда пожаловала и главная команда страны. А накануне старта участницы турнира из всех команд высадили аллею кленов на Мамаевом кургане.
Без Вяхиревой.
В сборной России отсутствовали легионерки, состав Людмилы Бодниевой недосчитался главных звезд — Анны Вяхиревой, Дарьи Дмитриевой и Валерии Масловой. Главный тренер объясняла отсутствие девушек важным отрезком их европейских клубов — «Брест» Вяхиревой и «Ференцварош» Дмитриевой с Масловой скоро стартуют в четвертьфинале Лиги чемпионов, да и в национальных чемпионатах наступает решающая пора.
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Из-за травм до Волгограда не добрались Варвара Юрьева и Ольга Явон, а дебютный вызов в сборную получила разыгрывающая «Звезды» Снежанна Вертушкова.
В стартовом матче нашей команде противостояли белоруски. Как и во всех предыдущих товарищеских встречах, девушки из соседнего государства навязать серьезную борьбу россиянкам не смогли — 29:21. Наталья Никитина из «Черноморочки» забросила больше всех — 7 мячей.
— Несмотря на результат, не совсем довольна качеством игры, — размышляла после матча вернувшаяся в город, где стартовала ее игровая карьера, Бодниева. — Мы выступали не в оптимальном составе. Сборная Беларуси тоже привезла не всех первых номеров команды. Многие вещи не получились, не хватило дополнительных эмоций, допустили много брака. Но ругать за результат не хочется, он положительный.
— У нас в составе много молодых игроков. Я просто попросил их сыграть в полную силу и показать все, что они умеют, — благодарил за приглашение на турнир рулевой белорусок Валерий Певницкий. — И это главное для нас. Рад, что мы сегодня не растерялись в матче с командой такого уровня. После игр со сборной России нам будет легче сражаться с другими соперниками.
Софья Васильева.
Фото Александр Овсиенко.
Радующая молодежь.
Как и ожидалось, центральной встречей турнира оказался матч двух сборных России. Главная команда здорово начала — 3:0, но молодежь очень скоро счет сравняла, а потом вышла вперед. Концовку первого тайма подопечные Ольги Акопян провалили, уйдя на перерыв, проигрывая шесть мячей.
Зато на старте второй половины удивили всех. Во-первых, на восемь минут закрыли свои ворота, не пропустив ни разу, во-вторых, отыгрались и вернули на табло равенство. Перформанс выдала «арендованная» молодежкой у первой сборной Варвара Семина. Юная воспитанница волгоградского гандбола, а теперь представительница ЦСКА за 15 минут забросила 7 раз!
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На концовку второго получаса у молодежи сил снова не хватило, плюс кураж в воротах национальной команды поймала Анастасия Рябцева, отразившая 60 процентов бросков. Первая сборная на опыте довела встречу до успеха (35:25), досрочно выиграв «Кубок Победы».
— Порадовала младшая команда. Пока молодые играли в оптимальном составе, у нас были определенные проблемы. По итогам «Кубка Победы» можно сказать, что у нас есть резерв. У нас хорошая молодежь, — подвела итоги турнира Бодниева.
Фото Александр Овсиенко.
— Рады, что смогли побороться, — делилась еще одна волгоградка Ольга Акопян, возглавляющая молодежку. — Наш основной состав сумел реабилитироваться после первого тайма, когда было большое отставание в счете. Значит, есть сила в характере. К сожалению, пока присутствует пропасть между нашими первыми и вторыми номерами.
В заключительном матче турнира молодежная сборная России оказалась сильнее белорусок и заняла второе место. Встречу наша команда начала неудачно, первый гол датирован лишь восьмой минутой. Однако еще до перерыва молодежке удалось сократить отставание до минимума, а в начале второго тайма — завладеть преимуществом и не отдать его до финальной сирены.
Подопечные Акопян не только заняли второе место в соревновании с национальными командами, но и обыграли «Динамо-Синару». В первый день турнира состоялся выставочный матч сборной и команды OLIMPBET Суперлиги, который остался за молодежкой — 33:31.