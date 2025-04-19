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«Минчанка» и «Коммунальник-Могилев» сыграют в финале женского ЧБ по волейболу

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по волейболу среди женских команд сезона-2024/25 стали известны оба финалиста, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Впервые за 13 лет в финал национального первенства вышел «Коммунальник-Могилев», который выбил из борьбы вице-чемпионок прошлого сезона из гродненского «Коммунальника-ГрГУ». Могилевчанки проиграли два стартовых матча полуфинальной серии (2:3, 1:3), затем одержали две кряду победы на домашней площадке (3:1, 3:0), а сегодня в решающей пятой игре в Гродно не отдали соперницам ни сета — 25:18, 25:21, 25:16. В двух предыдущих сезонах «Коммунальник-Могилев» становился обладателем бронзовых наград.

Противостоять могилевскому коллективу в финале будет действующий чемпион страны «Минчанка». В полуфинальной серии столичный клуб разобрался с командой РГУОР-2008, выиграв все три матча. Субботний поединок завершился со счетом 3:1 по партиям (25:14, 25:17, 25:27, 25:17). Даты игр решающей серии будут известны позже. «Минчанка» выиграла девять последних финалов чемпионата Беларуси, в активе могилевского «Коммунальника» золотых наград женской лиги пока нет.