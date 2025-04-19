«Минчанка» и «Коммунальник-Могилев» сыграют в финале женского ЧБ по волейболу

Впервые за 13 лет в финал национального первенства вышел «Коммунальник-Могилев», который выбил из борьбы вице-чемпионок прошлого сезона из гродненского «Коммунальника-ГрГУ». Могилевчанки проиграли два стартовых матча полуфинальной серии (2:3, 1:3), затем одержали две кряду победы на домашней площадке (3:1, 3:0), а сегодня в решающей пятой игре в Гродно не отдали соперницам ни сета — 25:18, 25:21, 25:16. В двух предыдущих сезонах «Коммунальник-Могилев» становился обладателем бронзовых наград.