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Волейболисты «Столицы» встретятся с «Шахтером» в финале чемпионата Беларуси

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Столицы» вышли в финал чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Регулярный чемпионат столичный клуб закончил на втором месте среди девяти команд, а в первом раунде плей-офф выбил из борьбы могилевский «Коммунальник». Соперником минчан по полуфиналу стала гомельская «Энергия». Два первых матча серии до трех побед завершились в пользу «Столицы», третья и четвертая игры осталась за южанами, а сегодня в решающей пятой встрече минчане дома нанесли гомельчанам поражение со счетом 3:1 (25:21, 24:26, 25:20, 25:23). Год назад эти команды также встречались на стадии полуфинала, но тогда дальше прошла «Энергия».

В главной серии сезона противостоять «Столице» будет солигорский «Шахтер», который в трех матчах обыграл «Борисов-БГУФК». Минчане и «горняки» оспаривали чемпионское звание в девяти финалах из последних двенадцати: в 2013 и 2014 годах сильнее оказывалась «Столица» (еще под названием «Строитель»), но в семи следующих баталиях победителями выходили солигорчане. Даты игр финальной серии национального первенства по волейболу будут известны позже.