Волейболисты «Столицы» встретятся с «Шахтером» в финале чемпионата Беларуси

Регулярный чемпионат столичный клуб закончил на втором месте среди девяти команд, а в первом раунде плей-офф выбил из борьбы могилевский «Коммунальник». Соперником минчан по полуфиналу стала гомельская «Энергия». Два первых матча серии до трех побед завершились в пользу «Столицы», третья и четвертая игры осталась за южанами, а сегодня в решающей пятой встрече минчане дома нанесли гомельчанам поражение со счетом 3:1 (25:21, 24:26, 25:20, 25:23). Год назад эти команды также встречались на стадии полуфинала, но тогда дальше прошла «Энергия».