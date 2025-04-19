Last Dance по-казански! Команда Вербова — чемпион за явным преимуществом

«Говорить о финале можно что угодно. Не получилось. Казань сильнее. И манера их побед, и результат говорят об этом. Что нам нужно сделать? Не завидовать Казани, не восхищаться ей, а пробовать работать лучше, чтобы побеждать. Сегодня они лучше. Ещё в ноябре, январе никто не верил в нас, никто и не думал, что мы можем собрать ещё семь тысяч болельщиков на финальную игру. Прошли хороший путь. Если они хоть чуть-чуть чему-то научились со мной за этот сезон, то я не просто так ем здесь свой хлеб. Этот финал сейчас — это опыт, и он даёт почву для размышлений, как работать, что нужно лучше сделать, чтобы побеждать. Потому что мы сегодня хорошие, классные, но мы не лучшие. Я с этим согласен», — сказал Алекно после матча. Показалось, что в какой-то момент наставник петербуржцев смирился с исходом встречи, даже не пытаясь что-то изменить в действиях своей команды. Но тем не менее для «Зенита» серебряные медали — это успех. И нет сомнений, что в следующем сезоне команда Алекно станет только сильнее.