Такое нельзя придумать! «Локомотив» совершил камбэк и стал чемпионом России!

А ключевым стал третий игровой отрезок. Команды не отпускали друг друга дальше двух очков. В концовку лидером вошла Казань — 20:18. Но Андрей Воронков вернул брейк удачным просмотром, углядев переход средней линии у соперниц. Сразу после этого уже железнодорожницы вышли вперёд и получили сетбол. И началась борьба нервов. Трижды «Локомотив» был в одном мяче от победы в партии, и трижды хозяйки площадки отыгрывались. Однако при счёте 27:26 Дарья Киселёва с подачи уложила мяч под самую заднюю линию. А принимающие «Динамо-Ак Барс» пропустили его в площадку. 2:1 по сетам повёл «Локомотив». И от такого удара Казань оправиться не смогла.