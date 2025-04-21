«Мотивация не только про добычу золота». Как в Казани появилась команда-династия

Современный волейбол. В последние годы игра смещается от высоты и мощи к скорости и защите. И в этом казанцы — специалисты. На площадке в оборонительной фазе нет ни одного статиста. Даже центральные, рост которых не способствует высокой координации, всегда готовы подстраховать партнёров. Заслуженный ветеран — Максим Михайлов — на голову сильнее любого диагонального нашего чемпионата именно по игре в защите. Заряженность команды на этот элемент очень важна. Ну, а Майка Кристенсон способен превратить эти поднятые мячи в передачи на супервысокой скорости. Да, понятно, что не всегда всё получается, физическое и эмоциональное состояние не может быть одинаковым, но в финальной серии у Казани всё сложилось идеально. Практически две атаки на одну принятую подачу! Грубо говоря, «Зенит-Казань» просто куда чаще соперников атакует. Да ещё с отличным процентом реализации таких атак. А главное — игроки получают удовольствие не только от забитых мячей, но и от удачных защитных действий. Да и на соперника это действует очень сильно — когда ты бьёшь со всей силы, а мячи поднимаются и возвращаются на твою сторону, сложно устоять.