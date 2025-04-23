Волейболисты «Шахтера» выиграли первый матч финала чемпионата Беларуси

Чемпионское звание подопечные Виктора Бекши оспаривают со «Столицей», первый поединок серии до трех побед состоялся в Солигорске. Самым упорным в матче оказался стартовый отрезок, который «горняки» выиграли со счетом 25:21. Во второй и третьей партиях хозяева площадки не испытали проблем, забросав гостей подачами навылет — 25:13, 25:19 и итоговые 3:0 по сетам. Следующая игра финала состоится во Дворце спорта «Уручье» 28 апреля, третью встречу 2 мая примет Солигорск.
В регулярном чемпионате «горняки» заняли первое место среди девяти команд, опередив минчан на 9 очков. По ходу плей-офф «Шахтер» прошел витебский «Марко-ВГТУ» (2:0 в серии) и «Борисов-БГУФК» (3:0), столичный клуб выбил из борьбы могилевский «Коммунальник» (2:0) и гомельскую «Энергию» (3:2).
Солигорчане выиграли восемь предыдущих финалов национального первенства, «Столица» в предыдущий раз была чемпионом Беларуси в 2016 году (под названием «Строитель»).