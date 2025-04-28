«Борисов-БГУФК» выиграл первый матч серии за бронзу ЧБ по волейболу

Бронзовые медали национального первенства борисовчане разыгрывают с гомельской «Энергией», дебютный поединок команд прошел на юге страны. Первый, второй и третий сеты завершились с одинаковым счетом 26:24 — гости выиграли две партии, хозяева — одну. В четвертом игровом отрезке представители Минской области не стали доводить до упорной концовки и закрыли матч в свою пользу — 25:18 и 3:1 по сетам. Вторая игра серии до трех побед состоится 3 мая в Борисове.
В гладком чемпионате «Борисов-БГУФК» занял пятое место среди девяти команд, в четвертьфинале «желто-синие» прошли «Легион» из Обухово (2:1 в серии), но в следующем раунде уступили солигорскому «Шахтеру» (0:3). «Энергия» завершила «регулярку» на третьей позиции, в первом раунде плей-офф южане обыграли «Западный Буг» из Бреста (2:1), а в полуфинале не справились со «Столицей» (2:3). Гомельский клуб был призером шести предыдущих сезонов чемпионата Беларуси, борисовчане не брали медали с 2018 года.