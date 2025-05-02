Солигорский «Шахтер» стал девятикратным чемпионом Беларуси по волейболу

Золотые медали сезона-2024/25 «горняки» оспаривали со «Столицей», третий поединок серии до трех побед состоялся в пятницу в Солигорске. В двух предыдущих матчах финала солигорчане праздновали победы с «сухим» счетом 3:0. Сегодня в стартовом сете хозяева потеряли преимущество в четыре мяча и в результате уступили — 24:26.
Второй и третий отрезки остались за подопечными Виктора Бекши (25:18 и 25:20), в четвертой партии «горняки» упустили два матчбола, но все же дожали соперника — 27:25. В итоге 3:1 в игре и 3:0 в серии — солигорчане стали девятикратными чемпионами страны, проиграв за весь раунд плей-офф всего два сета из 26.
В регулярном сезоне «Шахтер» занял первое место среди девяти команд, потерпев лишь одну неудачу в 16 турах. В четвертьфинале «горняки» прошли витебский «Марко-ВГТУ» (2:0), а в полуфинале обыграли клуб «Борисов-БГУФК» (3:0). Солигорская команда не отдает чемпионское звание с 2017 года, последний титул «Столицы» датирован 2016 годом (под названием «Строитель»). В семи из восьми предыдущих финалов ЧБ «горняки» огорчали именно минчан, а год назад с серебром осталась гомельская «Энергия».