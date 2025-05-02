Солигорский «Шахтер» стал девятикратным чемпионом Беларуси по волейболу

Второй и третий отрезки остались за подопечными Виктора Бекши (25:18 и 25:20), в четвертой партии «горняки» упустили два матчбола, но все же дожали соперника — 27:25. В итоге 3:1 в игре и 3:0 в серии — солигорчане стали девятикратными чемпионами страны, проиграв за весь раунд плей-офф всего два сета из 26.