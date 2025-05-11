Гродненский «Коммунальник-ГрГУ» завоевал бронзу женского ЧБ по волейболу

За третье место национального первенства гродненки спорили с минским клубом РГУОР-2008. Две стартовые игры серии до трех побед прошли 3 и 4 мая на западе страны и закончились в пользу хозяек площадки (3:2, 3:2). Накануне в столице «Коммунальник-ГрГУ» потерпел поражение со счетом 0:3, а сегодня ответил минчанкам такой же «сухой» викторией — 25:23, 25:17, 25:20. В итоге 3:1 по матчам, гродненский клуб меняет прошлогоднее серебро на бронзу.