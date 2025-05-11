Гродненский «Коммунальник-ГрГУ» завоевал бронзу женского ЧБ по волейболу

За третье место национального первенства гродненки спорили с минским клубом РГУОР-2008. Две стартовые игры серии до трех побед прошли 3 и 4 мая на западе страны и закончились в пользу хозяек площадки (3:2, 3:2). Накануне в столице «Коммунальник-ГрГУ» потерпел поражение со счетом 0:3, а сегодня ответил минчанкам такой же «сухой» викторией — 25:23, 25:17, 25:20. В итоге 3:1 по матчам, гродненский клуб меняет прошлогоднее серебро на бронзу.
В регулярном чемпионате «Коммунальник-ГрГУ» занял первое место, в четвертьфинале команда прошла мозырскую «Жемчужину Полесья» (2:0), но в полуфинале уступила могилевскому «Коммунальнику» (2:3). Чемпионом страны среди женщин в десятый раз подряд стала «Минчанка».
Таким образом, в белорусском волейбольном сезоне-2024/25 неизвестным остается только обладатель бронзовых наград мужской лиги: за третье место борются «Борисов-БГУФК» и гомельская «Энергия», после трех игр в серии ведут борисовчане. Четвертый поединок состоится завтра. Золотые медали завоевал солигорский «Шахтер», обыгравший в финале «Столицу».