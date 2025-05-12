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Волейболисты «Энергии» сравняли счет в серии за бронзу чемпионата Беларуси

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельская «Энергия» сравняла счет в серии за третье место чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Бронзовые медали южане оспаривают с клубом «Борисов-БГУФК», четвертый поединок серии до трех побед состоялся в Борисове. Хозяева забрали стартовую партию со счетом 25:16, в двух следующих сетах сильнее были волейболисты «Энергии» (25:23, 25:12), но четвертый отрезок снова выиграли «желто-синие» (25:23). Победитель определился в пятой партии, где удача была на стороне гостей — 15:12.

Таким образом, счет в противостоянии сравнялся — 2:2, решающий поединок примет Гомель 14 мая.

Чемпионом Беларуси 2025 года среди мужских команд стал солигорский «Шахтер», выигравший серию у «Столицы» (3:0). Лучшей женской командой страны в десятый раз подряд стала «Минчанка».