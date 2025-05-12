Волейболисты «Энергии» сравняли счет в серии за бронзу чемпионата Беларуси

Бронзовые медали южане оспаривают с клубом «Борисов-БГУФК», четвертый поединок серии до трех побед состоялся в Борисове. Хозяева забрали стартовую партию со счетом 25:16, в двух следующих сетах сильнее были волейболисты «Энергии» (25:23, 25:12), но четвертый отрезок снова выиграли «желто-синие» (25:23). Победитель определился в пятой партии, где удача была на стороне гостей — 15:12.