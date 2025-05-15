«Борисов-БГУФК» стал бронзовым призером чемпионата Беларуси по волейболу

Бронзовые медали национального первенства борисовчане оспаривали с гомельской «Энергией». Два стартовых матча серии до трех побед со счетом 3:1 выиграли представители Минской области, однако в третьей и четвертой играх сильнее оказывались южане (3:0, 3:2). Решающий пятый поединок принял Гомель. Первую партию хозяева оставили за собой (25:18), два следующих сета соперники провели на равных, но оба раза концовку лучше провели гости (26:24, 26:24). В четвертой партии борисовчане также выглядели увереннее (25:19), в итоге 3:1 в матче и 3:2 в серии.