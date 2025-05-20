«Мы откровенно заждались матчей с таким соперником». Наши волейболисты готовятся к играм с Сербией

— Прежде всего этот сбор для того, чтобы познакомиться, определить параметры, по которым будем играть, чтобы было понимание у всех. В Новогорске все прекрасно организовано. Начали работу по намеченному плану. Конечно, девушки воодушевлены тем, что впервые за три года предстоит матч с таким серьезным соперником. Все хотят показать, на что мы способны. Особенное желание — выиграть в предстоящем поединке. Сербки — действующие чемпионки мира. Поэтому все нацелены только на победу, — объясняет главный тренер женской сборной Константин Ушаков.