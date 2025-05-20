«Мы откровенно заждались матчей с таким соперником». Наши волейболисты готовятся к играм с Сербией

Волейбольные сборные России начали сбор, финалом которого станут матчи в Белграде с национальными командами Сербии. Наша женская команда сейчас тренируется в подмосковном Новогорске, мужская отправилась в китайский Нинбо. Во время сбора «СЭ» пообщался с главными тренерами обеих команд.
Ушаков: «Осталось только прорваться на международный уровень»
— Прежде всего этот сбор для того, чтобы познакомиться, определить параметры, по которым будем играть, чтобы было понимание у всех. В Новогорске все прекрасно организовано. Начали работу по намеченному плану. Конечно, девушки воодушевлены тем, что впервые за три года предстоит матч с таким серьезным соперником. Все хотят показать, на что мы способны. Особенное желание — выиграть в предстоящем поединке. Сербки — действующие чемпионки мира. Поэтому все нацелены только на победу, — объясняет главный тренер женской сборной Константин Ушаков.
— Вы следите за мировым волейболом? Как-то изменился он за время нашего отсутствия?
— Конечно, слежу. Стараюсь посмотреть летом как можно больше матчей. Волейбол каким был, таким и остался. Просто люди меняются. Нам надо сейчас о своем думать — как организовать команду, чтобы, если нас допустят, мы могли сразу, без раскачки включиться в борьбу за медали.
— Все ли охотно приехали в сборную?
— На сбор старались пригласить всех лучших, кто себя проявил в нашем чемпионате, а также следили за теми, кто играет за рубежом. Приехали все, кого мы хотели. Единственное — есть несколько игроков, которые не смогли присоединиться к нам из-за травм.
— Постараетесь всех задействовать в предстоящем матче против Сербии?
— По ситуации. Конечно, хотелось бы дать поиграть максимальному количеству игроков, чтобы не просто так люди сюда приехали. Однако все равно результат будет на первом месте.
— Для вас это не первый приход в женскую сборную. Волнуетесь?
— А почему я должен волноваться? Есть огромное желание работать, сделать хороший боеспособный коллектив. Осталось только прорваться на международный уровень.
Брянский: «Этот сбор выходит за рамки обычного»
— Китайская сторона нас хорошо встретила. У нас тут отличные условия. В нашем распоряжении практически в любое время есть все необходимое по спортивной части. Обеспечили хорошим питанием. Достаточно продуктивно работаем с ребятами, — рассказывает главный тренер мужской сборной Константин Брянский.
— Насколько этот сбор по ощущениям отличается от предыдущих? Ведь сбор зарубежный и заканчивается матчем с серьезным соперником.
— Это придает определенный настрой. Конечно, сбор выходит за рамки обычного, поэтому, наверное, внутренне меняет. Стараемся об этом не думать. Самое главное, что у нас тут есть все необходимое для прохождения этого сбора.
— На что ориентировались, когда подбирали состав?
— Конечно, хотелось бы увидеть многих ребят, но не все имеют такую возможность после длительного сезона. Не все находятся в оптимальной физической форме. Поэтому некоторым ребятам, особенно таким заслуженным, как Михайлов и Вольвич, была предоставлена возможность для восстановления. В то же время дать возможность поучаствовать более молодым ребятам.
— Какие цели и задачи ставите?
— Цели и задачи обусловлены игрой с Сербией. Подготавливаемся именно к ней. Сезон был сложный. Игроки, которые сейчас в составе, участвовали во всех матчах и турнирах. Проходных игр практически не было, поэтому определенный тонус у ребят присутствует. Поэтому наша задача собрать их воедино и создать боеспособную команду на площадке.
— Что ждете от матча с Сербией?
— Это хорошая сборная, высокого уровня. Нам очень приятно встретиться с ней на площадке. Мы откровенно заждались матчей с таким соперником. Поэтому для нас это имеет большое значение.
— Всех игроков планируете задействовать в этом матче?
— Сейчас на сборе находится 14 игроков. Думаю, что именно этим составом и ограничимся.
— Вы съездили с московским «Динамо» на турнир в ОАЭ, сейчас матч с европейской сборной. Чувствуете ли воодушевление и надежду на ближайшее возвращение?
— Игры на площадке с другими командами из других лиг — это определенный опыт, которого местами не хватает. Находясь все вместе, мы настолько изучили друг друга, что требуется какая-то свежесть. Этот момент внес свежую струю. То, что появился фактор того, что мы участвуем в подобных мероприятиях, внушает нам еще большую надежду на скорейшее возвращение российских команд на международную арену.
Игроки, приглашенные на сбор
Женщины
- Связующие: Полина Матвеева («Динамо-Ак Барс»), Ирина Филиштинская («Локомотив»).
- Блокирующие: Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»), Ангелина Лазарева, Виктория Пушина (обе — «Динамо» М), Наталья Суворова («Волеро ле Кане», Франция). Доигровщики: Ирина Воронкова («Локомотив»), Марина Маркова («Вакыфбанк», Турция), Светлана Гатина («Динамо-Ак Барс»), Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»), Арина Федоровцева («Фенербахче», Турция).
- Диагональные: Татьяна Толок («Игор Горгондзола», Италия), Анна Лазарева («Кузейбору», Турция). Либеро: Анна Подкопаева («Динамо» М), Мария Бибина («Динамо-Ак Барс»), Светлана Масалева («Заречье-Одинцово»).
Мужчины
- Связующие: Павел Панков («Динамо» М), Константин Абаев («Верона», Италия).
- Диагональные: Максим Сапожков («Динамо» М), Илья Казаченков («Локомотив»). Доигровщики: Антон Семышев, Денис Богдан (оба — «Динамо» М), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Станислав Динейкин («Зенит» СПб).
- Блокирующие: Илья Власов, Дмитрий Жук (оба — «Динамо» М), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик (оба — «Локомотив»). Либеро: Евгений Баранов («Динамо» М), Илья Федоров («Зенит-Казань»).
Женская сборная сыграет с Сербией в Белграде 31 мая, мужская — 1 июня.
Михаил Кузнецов