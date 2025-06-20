Белорусские волейболистки обыграли команду Азербайджана на турнире юниорок в Минске

Участие в посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне турнире на базе РГУОР принимают четыре команды — две юниорские сборные Беларуси (U16 и U17), а также команды России-U16 и Азербайджана-U16. В третий день соревнований состоялись два матча: старший белорусский состав со счетом 3:0 по сетам обыграл представительниц Азербайджана (25:10, 25:11, 25:15), а младшие хозяйки площадки уступили сверстницам из России — 1:3 (19:25, 25:23, 21:25, 15:25).
Женская сборная Беларуси-U16 завершила выступления на домашнем турнире с одной победой и двумя поражениями, ранее наши волейболистки были сильнее Азербайджана-U16 (3:0) и уступили старшим соотечественницам (0:3). Лучшими игроками среди девушек 2010 г.р. были признаны Полина Лазаренко и Мария Якимовец.
Команда Беларуси-U17 с двумя викториями в двух матчах возглавляет турнирную таблицу. 21 июня подопечные Оксаны Баденко сыграют с россиянками, начало встречи — в 16:00. Программу соревнований завершит воскресная игра России-U16 и Азербайджана-U16.