Белорусские волейболистки обыграли команду Азербайджана на турнире юниорок в Минске

Участие в посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне турнире на базе РГУОР принимают четыре команды — две юниорские сборные Беларуси (U16 и U17), а также команды России-U16 и Азербайджана-U16. В третий день соревнований состоялись два матча: старший белорусский состав со счетом 3:0 по сетам обыграл представительниц Азербайджана (25:10, 25:11, 25:15), а младшие хозяйки площадки уступили сверстницам из России — 1:3 (19:25, 25:23, 21:25, 15:25).