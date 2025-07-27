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Сборная Италии стала победителем женской Лиги наций по волейболу

Сборная Италии стала победителем женской Лиги наций по волейболу.

Источник: Sport24

Сегодня, 27 июля, в Польше проходил финальный матч, в котором Италия обыграла сборную Бразилии со счетом 3−1 по сетам (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Отметим, что за итальянскую команду выступает бывшая россиянка Екатерина Антропова. В 2023 году она сменила гражданство. Спортсменке предоставили его благодаря «особым заслугам».

Еще в 2017 году Екатерина входила в расширенный состав сборной России среди игроков до 16 лет.

Для итальянок это золото стало 3-м за всю историю выступлений в Лиге наций. По этому показателю они сравнялись с лидером медального зачета США.