Олимпийский чемпион по волейболу Гранкин возобновил карьеру в 40 лет

Гранкин завершил карьеру в 2024 году после двух сезонов в «Факеле» из Нового Уренгоя. После этого он стал главным тренером «Ярославича», команда под его руководством сумела пробиться в высший дивизион чемпионата России, однако клуб не стал продлевать контракт со специалистом.