Алекно — об Александре Волкове в «Зените» СПб: тяжёлый был разговор

Но у нас была договоренность с Волковым, что если мы приобретём Дикарева, тогда на него финансирования нет. К сожалению, так и случилось. Я это сам заварил, мне же пришлось самому с ним разговаривать. Тяжёлый был разговор. Потом я перед всей командой его поблагодарил, всё рассказал команде, так как у меня нет там особо больших секретов. Ему было тяжело, но он молодец — сказал такое напутствие ребятам, которое, думаю, их вдохновило. Он поблагодарил всех и меня, в том числе за то, что снова дали окунуться в командную атмосферу", — сказал Алекно в интервью клубному каналу.