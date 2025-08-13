Подлог в женском волейболе — две из Вьетнама, кажется, мужчины. Вот они

Но на заключительный матч против Пуэрто-Рико вышли не все члены команды. Несмотря на отсутствие двух игроков, Вьетнам победил. В итоге только эту победу и зачли — оказалось, что игроки сидели на трибуне не просто так. В их отношении шла проверка. И уже после матча стало известно, что как минимум один игрок ее провалил.