Подлог в женском волейболе — две из Вьетнама, кажется, мужчины. Вот они

Выступление сборной Вьетнама по волейболу на чемпионате мира до 21 года точно запомнится.
Дело не в результате — две волейболистки, судя по всему, провалили гендерный тест. На площадку выходили парни?
1. Команда Вьетнама бодро проводила групповой этап молодежного чемпионата мира: обыграла Индонезию, Канаду и Сербию. С одним поражением сборная шла на втором месте в группе А и без проблем выходила в ⅛ финала.
Но на заключительный матч против Пуэрто-Рико вышли не все члены команды. Несмотря на отсутствие двух игроков, Вьетнам победил. В итоге только эту победу и зачли — оказалось, что игроки сидели на трибуне не просто так. В их отношении шла проверка. И уже после матча стало известно, что как минимум один игрок ее провалил.
Результаты остальных матчей аннулировали (дали 4 технических поражения). А 13 августа вместо битвы в плей-офф команда Вьетнама вышла на матч против Египта в турнире за 17−24-е места. Матч закончился победой Вьетнама (3−1).
2. В официальном заявлении Международной федерации волейбола (FIVB) говорится об одном игроке, участие которого нарушает регламент. Чуть позже появилась информация, что в команде двое проходили гендерную проверку.
Вычислить этих игроков не составило труда: на матч против Пуэрто-Рико не вышли Данг Тхи Хонг (в заявлении FIVB говорится именно о нем) и Нгуен Фуонг Куинь (на фото ниже).
19-летний Данг Тхи Хонг — капитан команды, выходил на все стартовые матчи сборной на этом ЧМ и шел третьим в списке самых результативных игроков турнира.
3. Изначально речь шла о проблемах с документами Данг Тхи Хонга. Вроде как FIVB запросила дополнительные бумаги по спортсменам, а капитан передал не полный комплект.
К тому же в результате случайной проверки у двух игроков сборной Вьетнама взяли пробы мочи и крови.
Потом выяснилось, что проверка была не такой и случайной: о ней попросила команда, игравшая с Вьетнамом в одной группе. После аннулирования результатов на одну позицию продвинулись Сербия и Индонезия, а волейболистки Пуэрто-Рико оказались в плей-офф.
По информации тайской газеты Thairath, речь шла не просто о документах и анализах, а о проваленных гендерных тестах. Причем у обоих спортсменов, которые прошли проверку.
В отношении Вьетнама эти подозрения точно не беспочвенные. Один из лидеров взрослой сборной Нгуен Тхи Бич Туен давно вызывает недоверие у болельщиков.
4. Федерация волейбола Вьетнама уже подала апелляцию на дисквалификацию игрока, о котором говорится в заявлении FIVB.
По мнению вьетнамской стороны, все документы в порядке — и FIVB сама подтвердила это, одобрив заявку команды на турнир. Дополнительные документы, которые запросила федерация и организаторы, нарушают установленные процедуры, уверены во Вьетнаме.
Если решение FIVB останется в силе, то сборной грозит штраф до 37 тысяч долларов за каждое нарушение, а игрокам — до двух лет дисквалификации.